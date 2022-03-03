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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

صدى البلد

أصدر القدر حكمه في قضية مذبحة المرج والذي قتل فيها أب أطفاله الثلاثة بمساعدة زوجته الثانية وأم أولاده حيث أسدل الستار على القضية بوفاة الأب المتهم بعد تحويل أوراقه إلى فضيلة المفتي.

قضية مذبحة المرج 

على مدار نحو 3 سنوات شهدت أروقة المحاكم جلسات عدة لمحاكمة متهم وزوجته بقتل أطفاله الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج" لتسدل محكمة جنايات شمال القاهرة -المنعقدة في العباسية- الستار على القضية يوم الاثنين الماضي  وتحيل أوراقها لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لكن هذا لم يكن المشهد الأخير في الأحداث فبمجرد سماع المتهم الثاني "أحمد ، ع " قرار المحكمة توفي في الحال. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

مذبحة المرج اب يقتل اطفالة الثلاثة قضية مذبحة المرج

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