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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف 30 ألف جنيه لضحايا حادث طريق أجا بالدقهلية

إسعاف
إسعاف

قرر محافظ الدقهلية صرف ٣٠ الف جنيه لضحايا حادث طريق أجا وتقديم كافة اوجه الدعم وصرف المساعدات لاسر المتوفين والمصابين في الحادث.


وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أنه تم  تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الإجتماعي وقامت ببحث الحالات والأسر للمتوفين والمصابين.

 

 وقرر " محافظ الدقهلية" بالنسبه لحالات الوفاه يتم صرف المساعدات وفقا للحالة الاجتماعية للأسر حيث تقرر صرف مبلغ 10000 جنيها  لزوج المتوفيه، ز.ع.ع ،وتقرر صرف مبلغ 15000 جنيها لزوجه المتوفي ،م.ع.م ،و تقرر صرف مبلغ 5000 جنيها لابناء المتوفيه، ا.ح. س حيث انها ارمله وليس لها ابناء غير متزوجين وتقرر صرف مبلغ 3000 جنيها لكل مصاب بالحادث كما تقرر تسجيل تلك الاسر علي برنامج تكافل وكرامه.

وسقطت شجرة على سيارة نصف نقل بين قريتي منية سندوب ونقيطة علي طريق أجا/ المنصورة مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 مواطنا .

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وتم علي الفور نقلهم لمستشفي الطوارئ بالمنصورة من خلال 9 سيارات إسعاف إنتقلت لموقع الحادث علي الفور ليتلقي المصابين العلاج والاسعافات الطبية اللازمة وليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن المتوفين من خلال تسليمهم لذويهم.

 

الدقهلية محافظ الدقهلية حادث حادث طريق أجا المساعدات مديرية التضامن الاجتماعي

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