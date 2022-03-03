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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة الدوري السعودي.. تشكيل النصر والهلال بدربي الرياض

صدى البلد

‎أعلن النصر والهلال عن التشكيل الرسمى لمواجهة ديربى الرياض، المقرر له فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "مرسول بارك"، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.   

وجاءت تشكيلة الهلال حسب اختيارات المدرب الأرجنتيني في المباراة كالتالي:  حراسة المرمى: عبدالله المعيوف  خط الدفاع: علي البليهي ــ جامغ هيون سو ــ سعود عبدالحميد ــ ياسر الشهراني  خط الوسط: ماتيوس بيريرا ــ جوستافو كويلار ــ أندريه كاريلو  خط الهجوم: أوديون إيجالو ــ موسى ماريجا ــ سالم الدوسري  

وجاءت تشكيلة النصر كالاتي:  «وليد عبدالله، علي لاجامي، عبدالإله العمري، فونيس موري، منصور الشمري، عبدالله الخيبري، انسيلمو داسيلفا، بيتي مارتينيز، اندرسون تاليسكا، خالد الغنام وفنسنت ابو بكر».

ويتسلح فريق النصر بعاملي الأرض والجهور لخطف الفوز من الهلال في مباراة اليوم، وتقليص الفارق مع الاتحاد متصدر ترتيب الدوري السعودي. 

وخاض فريق النصر 22 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 14 لقاءً، وتعادل في مواجهتين وخسر في 6 مناسبات.  على الجانب الآخر، يطمح فريق الهلال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، إلى مواصلة انتفاضته الأخيرة، بخطف الثلاث نقاط من النصر في لقاء الليلة، وإنعاش حظوظه في المنافسة على اللقب. 

ولعب فريق الهلال 19 لقاءً في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في مواجهتين فقط. 

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي، انتهت بفوز النصر على الهلال بهدفين دون رد.‎

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