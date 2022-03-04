عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة الزقازيق تتدخل لعلاج طفل مصاب بالسرطان

مريض
مريض

عرض الإعلامي جابر القرموطي،  خلال تقديمه برنامج " ما نشيت" المذاع على قناة سي بي سي، مشكلة لـ طفل من الشرقية مصاب بالسرطان، وكفيف.


وعلى الفور جاءت الاستجابة من جامعة الزقازيق، وقال الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، إنه فور علمه بالحالة تم التوصل مع الطفل.


ولفت إلى أن الدولة فى السنوات الأخيرة تقوم بمجهود كبير لعلاج المواطنين، الذين يعانون من أى مشكلات صحية، و الدولة توفر العلاج بالمجان سواء لـ مرضى التأمين الصحي، أو على نفقة الدولة.


وأكد أن الدولة تنفق 10 مليار جنيه سنويًا على مرضى نفقة الدولي، و المنظومة الصحية فى عهد الرئيس السيسي، تختلف تمامًا عن أى فترة سابقة.

 


 

جابر القرموطي السرطان جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

ترشيحاتنا

عطل كبير يضرب فيسبوك في روسيا

أوكرانيا.. حريق ضخم يضرب أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.. فيديو

علاء عبد العال عن موقف إيسترن كومباني: "مازلنا في منطقة الخطر.. والأداء تحسن"

14 طن مواد خام مجهوله.. صاحب مصنع بالجيزة يواجة الحبس والغرامة وفقا للقانون

بسبب فيضانات مروِعة.. نصف مليون شخص في حالة تأهب لإجلائهم من سيدني..فيديو

من قرأ هذه السورة ليلة الجمعة وقاه الله الفقر وجلب له الرزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

فيديو

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ