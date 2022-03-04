جامعة الزقازيق تتدخل لعلاج طفل مصاب بالسرطان

عرض الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج " ما نشيت" المذاع على قناة سي بي سي، مشكلة لـ طفل من الشرقية مصاب بالسرطان، وكفيف.



وعلى الفور جاءت الاستجابة من جامعة الزقازيق، وقال الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، إنه فور علمه بالحالة تم التوصل مع الطفل.



ولفت إلى أن الدولة فى السنوات الأخيرة تقوم بمجهود كبير لعلاج المواطنين، الذين يعانون من أى مشكلات صحية، و الدولة توفر العلاج بالمجان سواء لـ مرضى التأمين الصحي، أو على نفقة الدولة.



وأكد أن الدولة تنفق 10 مليار جنيه سنويًا على مرضى نفقة الدولي، و المنظومة الصحية فى عهد الرئيس السيسي، تختلف تمامًا عن أى فترة سابقة.



