تتحول متعة القيادة أحيانًا إلى قلق بالرغم من ضبط التكييف، وذلك عند استنشاق رائحة زيت محروق نفاذة داخل مقصورة السيارة، أو عند الشعور بارتعاش واهتزاز غريب في المحرك مصحوبًا بضعف مفاجئ في السحب والتسارع.

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد تبدو مقلقة وتوحي بحاجة المحرك إلى عمرة كاملة، إلا أن السبب الحقيقي غالبًا ما يكمن في قطعة مطاطية بسيطة وراء هذه الأزمة.

المتهم الأول في هذه الحالة هو جوان غطاء التاكيهات أو ما يعرف بغطاء الصمامات. عندما يجف هذا الجوان نتيجة الحرارة المرتفعة للمحرك، يتسبب في مشكلتين رئيسيتين، هما تسريب الزيت مباشرة على فرن الشكمان الساخن مما يولد الرائحة التي تسحبها مروحة التكييف للداخل، وتراكم الزيت داخل تجاويف البوجيهات والمباين مما يعيق عملية الاحتراق ويسبب اهتزاز المحرك.

ولتجنب إنفاق أموال طائلة على تشخيصات خاطئة، نستعرض في هذا التقرير الدليل الميكانيكي الكامل لتحديد المشكلة وطريقة علاجها هندسيًا لعام 2026 الحالي.

كيف تتأكد أن جوان غطاء التاكيهات هو السبب الأساسي؟

يبدأ التشخيص السليم بفحص بصري دقيق لأعلى المحرك بعد إيقاف التشغيل تمامًا حتى يبرد، حيث ستلاحظ وجود آثار ترشيح أو بقع زيتية داكنة سائلة على جانبي غطاء التاكيهات، وخاصة من الجهة الخلفية القريبة من أنابيب العادم أو فرن الشكمان.

وعندما تسقط قطرات الزيت على السطح المعدني الساخن للشكمان أثناء السير، تبدأ في الاحتراق فورًا مصدرة تلك الرائحة النفاذة، وتقوم فتحات سحب الهواء الخاصة بنظام التكييف والموجودة أسفل الزجاج الأمامي بامتصاص الدخان الخفيف وتمريره مباشرة إلى الكابينة.

وتتطلب الخطوة التوثيقية الثانية فك كويلات الإشعال والمعروفة بالمباين وسحبها لمعاينة البوجيهات، فإذا وجدت أن تجويف البوجيه غارق في الزيت، فهذا دليل قاطع على تلف الأطواق الداخلية للجوان.

ويعمل هذا الزيت كمادة عازلة تمنع وصول التيار الكهربائي بالشكل المطلوب من الكويل إلى شمعة الإشعال، مما يؤدي إلى حدوث حريق غير منتظم داخل الأسطوانة، وهو ما يشعر به السائق على هيئة تفتفة ورجفة في المحرك مع تراجع واضح في عزم السيارة برمجيًا وميكانيكيًا.

التريكات الهندسية في تنظيف وتركيب الجوان لمنع عودة التسريب

تعتمد كفاءة الإصلاح الاستثماري للجوان الجديد على جودة التحضير والتركيب وليس مجرد وضع القطعة الجديدة في صالات الصيانة.

وتبدأ الخطوات بالتنظيف الصارم للمجاري، فبعد فك الغطاء، يجب إزالة بقايا الجوان القديم والسيليكون المحترق تمامًا باستخدام منظف كربوني متطور وفرشاة مخصصة، مع مسح مسارات رأس المحرك ببنزين نقي لضمان خلو السطح من أي شوائب زيتية قد تعيق التلاحم المادي. وينصح الخبراء دائمًا بالابتعاد عن الجوانات التجارية رخيصة الثمن لأنها تجف بسرعة وتعود للتسريب خلال أشهر قليلة، ولذلك يفضل شراء الجوان الأصلي لضمان مرونة المطاط ومقاومته للحرارة الممتدة.

ويجب الحذر عند استخدام السيليكون، حيث يُوضع السيليكون الحراري الأصلي فقط عند زوايا الانحناءات الحادة أو النقاط التي تلتقي فيها أجزاء المحرك، وتجنب وضعه بكثافة على كامل الجوان لأن السيليكون الزائد قد ينقطع ويسقط داخل المحرك مسببًا انسداد مجاري التزييت اللوجستية.

وعند إعادة ربط مسامير الغطاء، يجب اتباع نمط حلزوني متقاطع يمتد من الداخل إلى الخارج وباستخدام مفتاح عزم محدد، لتوزيع الضغط بالتساوي على الشاسيه العلوي وتجنب كسر الغطاء أو إتلاف الجوان الجديد ماديًا.

السر الخفي لبلف التبخير الذي يتسبب في تلف الجوان الجديد

يغفل الكثير من الفنيين في صالات العرض والمبيعات عن فحص بلف التبخير عند تغيير جوان التاكيهات، وهو ما يفسر تعرض الجوان الجديد للتلف السريع بعد أسابيع قليلة من تركيبه.

ويعمل هذا الصمام الميكانيكي البسيط على تصريف وتدوير الغازات وأبخرة الزيت المتراكمة داخل علبة المرافق أو الكارتير وإعادة توجيهها برمجيًا إلى مجمع السحب لإعادة حرقها بشكل آمن.

وعندما يتعرض بلف التبخير للانسداد جراء تراكم الأوساخ والرواسب الكربونية، فإنه يعلق على وضع الغلق التام، ويمنع هذا الانسداد خروج الغازات، مما يؤدي إلى ارتفاع هائل في الضغط الداخلي للمحرك.

ويبحث هذا الضغط المتزايد عن أضعف نقطة مادية للخروج منها، فلا يجد سوى جوان غطاء التاكيهات ليقوم بالضغط عليه وتدميره هندسيًا مسببًا تسريب الزيت من جديد، ولذلك يتضمن الروتين الصارم صيانة بلف التبخير وتنظيفه أو استبداله فورًا مع كل عملية تغيير للجوان لضمان الحفاظ على كفاءة المحرك ومنع انبعاث روائح الاحتراق المزعجة عبر مكيف السيارة.