عبد المنعم سعيد يتأثر على الهواء أثناء الحديث عن نجله الراحل.. فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي، إنه متأثر حتى اليوم بوفاة نجله، مؤكدًا أن وفاة أبنى الكبير يعتبر أكبر امتحان لى ولم اتخطاه حتى اليوم.

وأضاف المفكر السياسي، خلال حواره ببرنامج " ما نشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أن حالته منذ الوفاة لم تختلف، عن اليوم، وتأثر وكاد أن يبكى على الهواء.

ولفت إلى أن أصعب لحظة أن يقوم الأب بدفن الأبن، وتمنى أن لا يمر أحد بهذه التجربة الصعبة و المؤلمة.

وأشار إلى أن نجله شادي الراحل، كان محبوب من الجميع، وكان منذ الصغر متحمل المسئولية، وأنه علم أولاده الاستقلال و الاعتماد على النفس و الجدية.

وتابع الدكتور عبدالمنعم سعيد، أنه احسس ببعض اللوم لاغترابه عن أسرته و انشغاله بـ العمل و السفر.

وتأثر جابر القرموطى بحديث الدكتور عبدالمنعم سعيد، عن نجله الراحل، ومقال الكاتب اسامة الغزالى حرب، فى الأهرام عن شادي، وبكى الهواء وقال :" لما أتذكر والى ابكي وانت تتحدث عن نجلك".



