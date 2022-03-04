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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تحتفل ببدء تجليس القاضيات على المنصة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

 

 


احتفلت  الفنانة ياسمين عبد العزيز بجلوس أول امرأة في تاريخ القضاء المصري خاصة والعربي عامة على منصة القضاء، يوم السبت المقبل، ليتزامن ذلك مع شهر الاحتفالات بالمرأة في العالم أجمع.


ونشرت ياسمين عبر خاصية "استوري" بحسابها الخاص علي "إنستجرام" صورة وكتبت: "لاول مرة جلوس النساء على كرسي القضاء يوم السبت القادم".


صرح المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، أنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة ٢٠٢١ في الثالث من أكتوبر ۲۰۲۱ بتعيين عدد (۹۸) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس .


وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة ، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.


وأضاف رئيس مجلس الدولة ، تأكده من كفاءة وتميز القاضيات ، وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.


لذا تقرر اعتبارا من يوم السبت 5 مارس الجـاري جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع  زملائهن من القضاة ، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية .

 

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٤_٠٢٣٣٠٥
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٤_٠٢٣٢٥٥
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٤_٠٢٣٢٥٥
الفنانة ياسمين عبد العزيز مجلس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء المصرى التقاليد القضائية العمل القضائي

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