ركن أساسي.. الأوقاف: الزكاة تطهير للنفوس والأموال

قال محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وتهدف إلى خدمة المجتمع ونشر التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.



واستشهد بقول الله تعالي:" وأقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكاة "، قائلا: الزكاة والصلاة مترابطين، ولذلك لا يجب أن نغفل عن الزكاة.



واسترسل "محمد عيد الكيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": كافة الأديان دعت وحست على أهمية التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للمواطنين، متابعا: الزكاة بمثابة تطهير للنفوس والأموال.



وأضاف : الزكاة عامل أساسي من عوامل استقرار المجتمع، متابعا: الزكاة متعدة ولها أنواع كثيرة، مثل زكاة المال وزكاة الزروع والثمار.

