هشام المليجي يهاجم رانيا شاهين: متدخليش في حياتي تاني ومحدش طلب مساعدتك

طالب الفنان هشام المليجي؛ صديقته الفنانة رانيا شاهين بعدم التدخل في حياته مرة أخرى.

ونشر هشام المليجي عبر حسابه علي فيس بوك تصريحات رانيا شاهين عنه في برنامج كلام الناس وعلق عليها: "يا أستاذة رانيا حضرتك تطوعتي وتدخلتي في حياتي من غير إذن .. وقلتي كلام مش حقيقي .. محدش طلب منك المساعدة".

وتابع:" وحضرتك مصممة تزعجيني .. من فضلك متجبيش سيرتي تاني في أي حوار أو مداخلة .. شكرا".



رانيا شاهين وتصريحاتها:

علقت الفنانة رانيا شاهين، علي التصريحات المتداولة علي لسانها بشأن دخول الفنان هشام المليجي في حالة من الاكتئاب بسبب عدم العمل والمشاركة في أعمال فنية.



وقالت رانيا شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" المذاع علي فضائية ام بي سي مصر: " كتب بوست علي فيسبوك وحاولت أفكر الناس بهشام عشان ميتنسيش في زحمة الأيام فهو جاري واعرف عنه كل حاجة وهناك فنانون بيتكسفوا يطلبوا شغل".

وتابعت رانيا شاهين: "هو زعل من البوست اللي كتبته وطالبني بحذف البوست ويمكن انا فهمت غلط وكنت عارفة أن كلامي هيزعله وكتبت البوست حتى يكون سعيدا".



وكانت رانيا شاهين نشرت صورة للفنان هشام المليجي، الأيام الماضية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وعلقت عليها قائلة: "الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض.. مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز.. ومكافح وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس …تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحبف عزه النفس".