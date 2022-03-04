عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: رصد استخدام روسيا لقنابل عنقودية في أوكرانيا

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، أن الحلف رصد استخدام القوات الروسية قنابل عنقودية في أوكرانيا، بعد نفي روسيا استخدامها هذا النوع من القنابل.

 

وذكر الكرملين، أن روسيا تنتظر رد أوكرانيا بعد محادثات الأمس بين الطرفين في بيلاروس، موضحًا أن موسكو أبلغت كييف برؤيتها حول تسوية الحرب الدائرة بينهما.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه "حان الوقت لالتفاف الشعب الروسي حول الرئيس فلاديمير بوتين".

 

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين لا يجري اتصالات حاليًا مع البيت الأبيض لترتيب محادثات بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

 

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دول العالم لعدم تصعيد العلاقات أو إسائتها مع موسكو، مشيرًا إلى إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها، ولا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها.

 

وحسب "روسيا اليوم"، طالب بوتين دول العالم بتطبيع علاقاتها مع روسيا، مؤكدًا أن موسكو ستلتزم بتعهداتها الاقتصادية تجاههم.

 

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، لصالح قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتشكيل لجنة تحقيق فيها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، يفينييا فيليبينكو، أمام المجلس قبل دقائق من التصويت: "من واجبنا المشترك ضمان المساءلة من خلال تفويض التوثيق والتحقق من جرائم روسيا وتحديد المسؤولين".

ونفت روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا، وقال مندوبها يفجيني أوستينوف للمجلس إن مؤيدي القرار "سيستخدمون أي وسيلة لإلقاء اللوم على موسكو في الأحداث بأوكرانيا".

فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيحرم مزيدا من المصارف الروسية من نظام "سويفت" في عقوبات جديدة قريبًا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفرض عقوبات أشد قسوة على روسيا بعد مهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا الناتو قنابل عنقودية بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

دعاء الرزق في الصباح .. أدعية تفتح لك أبواب الخير

مؤتمر الأزهر للتنمية المستدامة..المحرصاوي:نشهد واحدة من أسوأ موجات الطقس..الباز:سأستثمر نتائجه لمعالجة تأثيرات المناخ .. وزيرة البيئة : انعكاس لدعوة الرسالات ومسؤولية الإنسان

فاطمة عيد: اتجوزت بربع جنيه وبدأت مشواري الفني بخمسة جنيهات.. زوجي صاحب فضل عليا.. نجحت بدعوات أمي وربنا ما كسرش بخاطري

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

الأذكار الصحيحة بعد صلاة العشاء .. رددها يغفر الله لك ويرزقك

 سعفان : صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات طوارئ.. توفير 6836 فرصة عمل للشباب.. تعيين  3319  شابا في 6 محافظات.. تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن

ترشيحاتنا

نتفليكس تستحوذ على Next Games للمنافسة في ألعاب الفيديو على الهواتف

أخبار التعليم.. مناشدة لسرعة التسجيل على رابط استمارات الدبلومات الفنية.. وانطلاق الدورة الأولى من مسابقة البحث العلمي للروبوتات

عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين

أخبار الفن:بدرية طلبة تهاجم طليق منة عرفة وسامي مغاوري يجري عملية جراحية

إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية وموعد الحجز.. تفاصيل

أخبار البرلمان|5 أفعال تقود طبيب الأسنان للحبس والغرامة.. و حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ