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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لبكائه في الفصل.. حبس مُدرِسة بحضانة تسببت في انفجار عين طفل بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا في الغربية اليوم، رئيس نيابة المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة تعدي مدرسة بحضانة علي طفل أثناء إحدي الحصص الخصوصية وسماع أقوال شهود عيان للحادث وولي أمر الطفل المصاب بفقأ العين.

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كما قرر رئيس نيابة مركز المحلة، حبس المدرسة 4 أيام لحين الإطلاع علي التقرير الطبي.

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وكان ولى أمر طالب تقدم ببلاغ رسمي ضد مدرسة فى أحدى الحضانات الخاصة بالاعتداء على نجله الذى يبلغ عمره ٤ سنوات بالضرب، ما تسبب في  فقأ عينه اليسرى وحدوث إصابات بالغة بقرية منشأة الأمراء في المحلة الكبرى.


تلقي اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم المحلة بورود بلاغ من أيمن توفيق بإصابة نجله "أشرف" بانفجار فى العين اليسرى، نتيجة تعرضه للضرب من مدرسة أحدى الحضانات الخاصة بقرية منشأة الأمراء، وتدعى "ص . ح . ال" فى الخمسينات من العمر وحالته الصحية خطيرة .

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وكشف والد الطفل المصاب فى البلاغ، أن المدرسة قامت بضرب نجله على وجهه بسبب بكائه عند نقله من فصل مما تسبب في إصابات بالغة فى عينيه اليسرى، وذهب به إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج، وكشف التقرير الطبي أنه يعانى من أنفجار بمقلة العين اليسرى بالقرنية نتيجة ضربه بجسم حاد أو مدبب ما أدى إلى إحداث جرح تهتكى بالقرنية طوله 1 سم ، وبحاجة لإجراء عملية إصلاح.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث الشرطة من ضبط  المتهمه وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، انكرت قيامها بذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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