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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبي.. 11 مارس

تامر حسني
تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم الجمعة 11 مارس الجاري في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام- عن تفاصيل الحفل. 

 

ونشرت روتانا بوستر الحفل، وكتبت: «عشاق نجم الجيل #تامر_حسني .. انتظرونا في ليلة غنائية حماسية .. في القرية العالمية 🌍 لنتشارك أجمل اللحظات ..١١ مارس ٢٠٢٢ .. الساعة ٩ مساءًا». 

فيلم تامر حسني 

وفي سياق آخر، كشف الفنان تامر حسنى، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب تامر حسنى عبر انستجرام:"انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

 

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

 

أحدث أعمال تامر حسنى

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسنى السينمائية، فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كلا من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم: إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وطرح تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وطرح تامر حسني أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تامر حسني الفنان تامر حسني دبي الامارات القرية العالمية

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