يحتاج جراحة عاجلة| اكتشاف 4 كليات في جسد طفل تهدده بالوفاة بالعريش

كشفت الأشعّات التي أجريت لطفل بمدينة العريش عن وجود ٤ كليات داخل أحشائه، حيث دخل الطفل نور رمضان عبد الفتاح طفل عمره أربع سنوات مستشفى العريش العام يعاني تضخما في البطن، وتم حجزه في العناية المركزة للأطفال.

وتولى فريق طبي عمل الفحوص اللازمة، وتقديم العلاج المناسب إلى أن استقرت الحالة الصحية للطفل وعندما تم عمل أشعة مقطعية وسونار للطفل اكتشف الأطباء المعالجون بالمصادفة أنه يوجد 4 كليات داخل أحشائه.



وتقرر تحويل الطفل الى قسم الاطفال بالمستشفى، وقامت إدارة المستشفى باستدعاء محمد الخليلي مسؤول المتابعة بمديرية الصحة بشمال سيناء ، نظرا لأن الطفل يحتاج إلى عدة عروض طبية عاجلة كما يقول مسؤول المتابعة.

وخضع الطفل للكشف عن طريق الدكتور جلال الغزالي استشاري مسالك، والدكتور مصطفى بسيوني استشاري المساء الكلى، وكذلك استشاري الجهاز الهضمي.

وقرر الأطباء المتابعون للحالة أنه لابد من تحويل الطفل الى مستشفى أبو الريش للأطفال بالقاهرة لإجراء العملية الجراحية اللازمة ، نظرا لعدم وجود إمكانيات لدى مستشفى العريش تؤهله لإجراء العملية.

وجاء رأي طبي من أحد أطباء البروتوكول يقول إنه لا يمكن الطفل أن يعيش ٤ أشهر مع وجود ٤ كليات.