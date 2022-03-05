ياسمينا العبد تكشف كواليس غنائها أمام الرئيس السيسى فى احتفالات عيد الشرطة



كشفت الفنانة ياسمينا العبد كواليس غنائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالات عيد الشرطة .

وقالت ياسمينا العبد خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC ، إنها لم تكن تعلم حبها للغناء فى البداية فى سن 9 سنوات ثم فاجئت والديها بغنائها بمفردها " صولو " فى المدرسة وكانت تميل فى البداية للرقص والباليه .

وأضافت ياسمينا العبد ، أن المخرج خالد جلال أول من منحها الفرصة للعمل داخل مصر والتقت به فى ورشة فنية فى دبى واختارها للغناء أمام الرئيس السيسى فى احتفالات الشرطة .