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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوعية الملابس التي يحتاج أن يرتديها الطفل في شهر مارس

صدى البلد

ترتفع درجات الحرارة  في شهر مارس ويبدأ فصل الربيع الذي يتسم باعتدال في درجات الحرارة مما يحير الأمهات في اختيار الملابس التي تتناسب مع أطفالهم خلال شهر مارس حتى لا يتعرضون للإصابة بالبرد.

يعتبر شهر مارس الانتقال من الشتاء إلى الربيع  وهو وقتًا صعبًا عند ارتداء ملابس طفلك، يمكن أن يكون الصباح باردًا ويمكن أن يكون بعد الظهر دافئًا ومشمسًا. آخر شيء تريده هو أن يشعر طفلك بعدم الراحة،  يمكن أن تجعل درجات الحرارة المتقلبة من الصعب اختيار الزي المناسب لطفلك، وفقا لما نشره موقع henryandgrace.

لذلك قمنا بتكوين قائمة من النصائح المفيدة للآباء حول كيفية ارتداء ملابس طفلك في شهر مارس

- طبقة على طبقات

البدلة هي عنصر أساسي في ملابس الربيع لأي طفل. لحسن الحظ ، فإن البدلة الصوفية توفر طبقة سفلية ناعمة ومريحة يمكن إزالتها بسهولة خلال فترة ما بعد الظهيرة في فصل الربيع. الصوف  يتنفس بشكل طبيعي للحفاظ على راحة طفلك في جميع الظروف، يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ، وإبقائه دافئًا عندما يكون باردًا وباردًا عندما يكون دافئًا، لتلك الصباحات الباردة ضعي طبقة على البنطال القطني، قميص بأكمام طويلة أو كنزة بغطاء للرأس من صوف ميرينو لإبقاء طفلك الصغير دافئًا ومريحًا.

-إضافة بعض الألوان

ننسى ظلال الشتاء من الأسود والأبيض والرمادي، الربيع هو الوقت المناسب لإخراج بعض الألوان الجادة! لا تعد الظلال الساطعة من الأحمر والأخضر والأصفر لافتة للنظر بشكل مذهل فحسب ، بل تبدو رائعة على الأطفال.

- التخطيط للطقس الرطب

كما نعلم جميعًا ، يمكن أن يكون الطقس في هذا الوقت من العام غير متوقع، قبل أن تعرف أنه من الممكن أن تتحول فترة الظهيرة الدافئة والمشمسة إلى ليلة ممطرة ورطبة، يمكن لأمطار الربيع والرياح أن تضعف مزاج طفلك (ومزاجك) إذا لم تكن مستعدًا بشكل صحيح، ضع في اعتبارك شراء سترة واقية أو معطف واق من المطر للأمطار غير المتوقعة، ما عليك سوى وضعها على ملابس طفلك لمنعه من البرودة والبلل.

-الجينز 

ما نعرفه هو أن الدنيم هو خيار شائع آخر لملابس الربيع للأطفال، ضعي في اعتبارك ارتداء طفلك سترة من الجينز أو بنطلون  الجينز لإطلالة رائعة،  فهي ليست عصرية فقط  أنما سيبقيها الدنيم دافئة وتحميها من البرد.

-بطانيات وأغطية

تتمثل إحدى الطرق الذكية للحفاظ على راحة طفلك في فصل الربيع في استخدام بطانياتنا الخفيفة والمطاطة ، حيث توفر البطانية نعومة فائقة وخصائص حرارية فريدة لمساعدة طفلك على النوم دون التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، ما عليك سوى لف طفلك الصغير في الرحلات مع عربة الأطفال أو لإضافة المزيد من الراحة إلى منطقة نومه.

مارس شهر مارس فصل الربيع ارتداء ملابس طفلك كيفية ارتداء ملابس طفلك في شهر مارس

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