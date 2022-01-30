تنفس سريع وقشعريرة برد .. أهم أسباب عدوى الالتهاب الرئوي عند الأطفال.. ومتى يجب استشارة الطبيب

ينتشر الالتهاب الرئوي عن طريق الأشخاص المصابين

الالتهاب الرئوي يحدث بسبب فيروس أو بكتيريا

الالتهاب الرئوي عادة ما يحدث بسبب فيروس أو بكتيريا، هذه الجراثيم تجعل الأكياس الهوائية في الرئتين تمتلئ بالسوائل (البلغم أو المخاط) هذا يجعل من الصعب التنفس ويسبب السعال لطفلك .

ينتشر الالتهاب الرئوي عن طريق الأشخاص المصابين الذين يحملون الجراثيم في قطرات السوائل في حلقهم أو أنوفهم وأفواههم، يسعل الشخص المصاب الجراثيم في الهواء. يتنفس طفلك الجراثيم أو يتلامس مباشرة مع لعاب الشخص المصاب أو مخاطه عن طريق لمس شيء ما. من الممكن أن ينتقل الالتهاب الرئوي من شخص لا يعرف أنه مريض، بحسب ما نشره موقع nationwidechildrens.

يتعرض الطفل للإصابة بالالتهاب الرئوي غالبًا خلال أشهر البرد عندما يقضي الأطفال معظم وقتهم في الداخل على اتصال وثيق بأشخاص آخرين. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين هم الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي. تقريبا كل شخص يتعافى تماما مع الرعاية الطبية المناسبة.

العلامات والأعراض

تنفس سريع وصعب قشعريرة برد شديدة آلام العضلات

سعال آلام في الصدر فقدان الشهية

حمى التعب والضعف الغثيان أو القيء

غالبًا ما يكون الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس أقل حدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن البكتيريا. تبدأ الأعراض عادة مثل الأنفلونزا. إنها تزداد سوءًا ببطء على مدار أيام قليلة.يمكن للسوائل أن تملأ الأكياس الهوائية في الرئة

يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي الناجم عن البكتيريا فجأة مع ارتفاع في درجة الحرارة وسرعة التنفس والسعال.

يمكن أن يتسبب كلا النوعين من الالتهاب الرئوي في استمرار سعال الطفل لأسابيع بعد توقف الحمى.

التشخيص



يمكن لمقدم الرعاية الصحية عادةً تشخيص الالتهاب الرئوي بناءً على الوقت من العام وأعراض الطفل من خلال مراقبة تنفس الطفل والاستماع إلى الرئتين. للتحقق من وجود التهاب رئوي جرثومي ، يمكن إجراء تصوير الصدر بالأشعة السينية والدم واختبارات أخرى.

علاج الالتهاب الرئوي



يعالج الالتهاب الرئوي الذي تسببه البكتيريا بالمضادات الحيوية. يجب أن تتحسن الأعراض في غضون 12 إلى 36 ساعة بعد بدء الدواء.

من المهم أن تأخذ الجرعة الكاملة من المضاد الحيوي كما هو موصوف. قد يؤدي إيقاف الدواء مبكرًا إلى عودة العدوى. قد يجعل الدواء لا يعمل بشكل جيد لطفلك في المستقبل.

لا يمكن علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس بالمضادات الحيوية. عادة ما يختفي الالتهاب الرئوي الفيروسي من تلقاء نفسه.

الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك في المنزل هي

سيطر على الحمى بالدواء المناسب والقوة المناسبة لعمر طفلك. لا تحتاج الحمى التي تقل عن 101 درجة فهرنهايت إلى العلاج إلا إذا كان الطفل غير مرتاح (انظريد المساعدة HH-I-105).

أعط طفلك الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

تأكد من حصول طفلك على قسط كبير من الراحة.

لا تعطِ أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) أو الأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية دون استشارة مقدم الرعاية الصحية أولاً. يحتاج الطفل إلى السعال وإخراج البلغم. السعال هو وسيلة الجسم للتخلص من العدوى من الرئتين.

تجنب تعريض طفلك لدخان التبغ أو المهيجات الأخرى في الهواء.

منع الالتهاب الرئوي

علم طفلك العادات الجيدة لغسل اليدين

حافظ على التطعيمات محدثة. يجب أن يبدأ جميع الأطفال ، بدءًا من عمر شهرين ، بسلسلة من اللقاحات التي تمنع النوع البكتيري من الالتهاب الرئوي.

يجب أن يحصل جميع الأطفال البالغين من العمر 6 أشهر أو أكثر على لقاح الإنفلونزا سنويًا حتى لو كان لديهم حساسية تجاه البيض.

علم الأطفال تغطية أنوفهم وأفواههم بمنديل الوجه أو كم من قميصهم عند العطس أو التخلص من المناديل بعد الاستخدام.

تعليم وممارسة غسل اليدين بشكل جيد

اغسل الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا (مثل الألعاب والطاولات ومقابض الأبواب) بالماء والصابون أو امسحها بمطهر.

حافظ على المنزل خالي من التدخين.

إذا كان طفلك يعاني من ضعف في جهاز المناعة أو كان معرضًا لخطر كبير بسبب حالة مزمنة في الرئتين أو القلب أو الكلى ، فاسأل مقدم الرعاية الصحية للطفل إذا كانت هناك حاجة إلى لقاحات أخرى.

متى تتصل بالطبيب



يجب عليك الاتصال بطبيب طفلك إذا كان طفلك:

يعاني من صعوبة في التنفس أو يتنفس بشكل أسرع من المعتاد

له لون أزرق أو رمادي على أظافر الأصابع أو الشفتين

أكبر من 6 أشهر ولديه حمى تزيد عن 102 درجة فهرنهايت

أصغر من 6 أشهر ودرجة حرارته تزيد عن 100.4 درجة فهرنهايت.

يعاني من الحمى لأكثر من بضعة أيام بعد تناول المضادات الحيوية

متى يجب أن يبقى طفلك في المنزل والعودة إلى المدرسة أو رعاية الأطفال

يجب على الطفل البقاء في المنزل من المدرسة أو رعاية الأطفال إذا كان

يعاني من حمى تزيد عن 100 درجة فهرنهايت.

يشعر بمرض شديد أو أنه لا يملك الطاقة للمشاركة في أنشطة المدرسة أو رعاية الأطفال.

يمكن للطفل العودة إلى المدرسة عندما يكون

خالي من الحمى لمدة 24 ساعة

لديه الطاقة للعودة إلى روتينه المعتاد

يأكل ويشرب جيدا

قد يستغرق الأمر أسابيع حتى يستعيد طفلك كل طاقته. بعض الأيام ستكون أفضل من غيرها. اسمح لطفلك باستئناف الأنشطة تدريجياً.