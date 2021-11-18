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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن أن يزيد التعرض للهواء الملوث من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي؟

صدى البلد

فتح وباء كوفيد 19 أعيننا على أهمية الحفاظ على صحة الرئتين والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي. 

 

من بين هذه الأمراض ، يعد الالتهاب الرئوي هو الأكثر شيوعًا.

الالتهاب الرئوي هو مرض التهابي يصيب الرئتين. يحدث ذلك بسبب تراكم السوائل في الحويصلات الهوائية (الوحدة الوظيفية الأساسية للرئة) ، مما يؤدي إلى إعاقة التنفس الطبيعي ".

 

يحدث الالتهاب الرئوي في الغالب ولكن ليس فقط عن طريق البكتيريا والفيروسات والفطريات. في جميع أنحاء العالم ، يعد الالتهاب الرئوي السبب الرئيسي لوفيات الأطفال ، وخاصة عند الأطفال دون سن الخامسة.

لقد كانت ملاحظة شائعة في العديد من الدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم أن خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي يتضاعف بعد التعرض لتلوث الهواء في الهواء المحيط وكذلك بسبب تلوث الهواء الخارجي . بعد التعرض ، تضعف ملوثات الهواء هذه الاستجابة المناعية للمضيف ضد مسببات الأمراض الغازية في الجهاز التنفسي. 

وأوضح الدكتور شافلي أن هناك نوعًا خاصًا من الخلايا للاستجابة المناعية ضد الكائنات الحية في الشعب الهوائية لدينا.

 

وفقًا للخبير ، فإن إحداها ، الخلايا الظهارية المبطنة للأكياس السنخية ، متخصصة في إفراز السيتوكينات والجذور استجابةً للأجسام الغريبة. هذه هي المسؤولة عن تجنيد الخلايا الالتهابية مثل البلاعم والخلايا البلعمية إلى موقع الغزو ، والتي تأكل بعد ذلك هذه الكائنات الغريبة وهضمها.

 

مع  ذلك ، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من تلوث الهواء إلى حل وسط في آلية التعقيم والترشيح للجهاز التنفسي ، وبالتالي ، زيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي السفلي الحادة لدى الأفراد الذين يتعرضون باستمرار لتلوث الهواء البيئي" ، كما ورد ذكره. 

علاوة على ذلك ، فقد تبين أيضًا أن الجهاز المخاطي الهدبي والدفاعات المناعية الخلوية قد تقلصت بشكل كبير بواسطة ثاني أكسيد النيتروجين وهو المكون الرئيسي الذي غالبًا ما يُلاحظ في الهواء الملوث. هذه هي الطريقة التي يمكن أن يساهم بها تلوث الهواء في حدوث الالتهاب الرئوي.

 

فيما يلي الخطوات الست التي ستساعد في الابتعاد عن الالتهاب الرئوي

* الإنفلونزا هي السبب الشائع للالتهاب الرئوي في جميع أنحاء العالم ، لذلك يجب أن يحصل المرء على لقاح الإنفلونزا كل عام مسبقًا.

* لقد وجد أن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل الرئة الموجودة مسبقًا مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي وسرطان الرئة وما إلى ذلك ، هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي. أيضًا ، يحتاج البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأطفال أقل من خمس سنوات المعرضين لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي المكورات الرئوية إلى لقاح المكورات الرئوية. للوقاية من الالتهاب الرئوي المكورات الرئوية وكذلك الأمراض الأخرى مثل السعال الديكي والجدري المائي والحصبة.

 

حافظ على نظافة يديك باستخدام الصابون والماء أو معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول. عندما نلمس وجهنا بأيدي مصابة ، تدخل الجراثيم بسهولة إلى الجهاز التنفسي لدينا مما يسبب التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

* تجنب التدخين بأي شكل من الأشكال - النشط وكذلك السلبي. عندما تدخن ، تكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي لأن التبغ الموجود في الدخان يضر بقدرة الرئة على محاربة أي عدوى.

* الحفاظ على عادات صحية جيدة . يمكن أن يساعد تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة في الوقت المحدد والحصول على قسط كافٍ من النوم في الوقاية من الالتهاب الرئوي والأمراض الأخرى. قال الدكتور شافلي: "يجب أن تتحدث إلى طبيب صدرك بشأن أي شكوك أو مخاوف بشأن هذا".

* ارتداء كمامة فوق الأنف وتحت الذقن يمكن أن يمنع الشخص من الإصابة بالعدوى بسبب أي عامل ممرض غازي ، وبالتالي يمنع دخوله إلى أجسامنا

الجهاز التنفسي فيروسات سرطان الرئة سرطان صحة الرئتين الإلتهاب الرئوي

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