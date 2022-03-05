عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022 بقيمة 5 جنيهات فى الجرام الواحد.

أسعار الذهب محليا دون مصنعية

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية نحو 991 جنيها للجرام. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية نحو 867 جنيها للجرام. 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 743 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1970 دولارا للأوقية.

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وتواصل أسعار المعادن والنفط والغذاء ارتفاعها منذ بدء العلميات العسكرية التى بدأتها روسيا على الأراضى الأوكرانية منذ أسبوع.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الذهب عالميا الذهب محليا أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

القاضيات يظهرن على المنصة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

غرامة 2 مليون جنيه للمخالفين .. 10 محظورات بقانون حماية المستهلك

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

ترشيحاتنا

طلب إحاطة بشأن رفع «الأوقاف» إيجار الأراضي الزراعية التابعة لها

محمد صلاح يرعب وست هام يونايتد بسجله التهديفي قبل موقعة الانفيلد

الأزهر: مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن ستكون إلكترونية وموثقة بالفيديو

وزير الدفاع الأوكراني: عودة أكثر من 66 ألف مواطن لقتال الروس

التخطيط: 5.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية 2022

الهجرة: طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين في أوكرانيا لتحديد بدائل استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ