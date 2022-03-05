عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسمنت لا علاقه لها بحجم الانتاج.. والزيادة بسبب الأزمة الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وورق الكرتون

صدى البلد

نفت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ما تردد حول علاقة حجم الإنتاج بالسوق المحلية بأسعار الاسمنت والتي شهدت ارتفاعات متوالية في الشهور الماضية.

وأكد أحمد شرين كُريم رئيس شعبة مصنعي الأسمنت بالغرفة، أن ما حدث في الشهور الأخيرة وأدى الى ارتفاع أسعار الاسمنت سببه ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة فضلاً عن الأزمة الروسية واسعار الشحن البحري وليس له دخل او علاقة بحجم الإنتاج بالسوق المحلية.

وأوضح أن صناعة الأسمنت أحد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، حيث تقوم أساسا على حرق المواد الخام داخل افران خاصة لإنتاج الاسمنت وبالتالي صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالمياً حيث تمثل تكلفة الطاقة من 50% الى 60% من تكلفة المنتج النهائي، مشيراً إلى أن جميع مصانع الاسمنت في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة، الفحم، والمازوت، والغاز الطبيعي وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية ولها بورصات عالمية خاصة في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن نتيجة لتغيرات في انتاج الغاز الطبيعي في مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول توجهت الدولة المصرية للسماح لمصانع الاسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسي للإنتاج تحت إشراف دقيق من وزارة البيئة وجهاز حماية شؤون البيئة وهو وقود يتم استيراده بنسبة 100% إلا بعض الاطنان القليلة من الفحم البترولي التي يتم انتاجها داخل مصر.

وأوضح رئيس شعبة الاسمنت، أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات في الربع الأخير من عام 2020 من حوالي 35 دولار للطن الى 65 دولار بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم الى حوالي 250 دولار للطن، مضيفاً كما ارتفعت الأسعار في الربع الأول من العام الجاري مع بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لتصل الى حوالى 400 دولار للطن وهى أسعار عالمية.

واضاف كُريم، كما أن صناعة الاسمنت لا تعتمد على المكون المحلى بنسبة 100% كما يردد التجار، فبخلاف الطاقة، يستخدم في هذه الصناعة الوطنية شكائر الاسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستورد بنسبة 100% ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة في اوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية وغيرها فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج التي هي مستوردة من خارج البلاد.

الغاز الطبيعى ارتفاع الأسعار اتحاد الصناعات صناعة الأسمنت أسعار الشحن أسعار الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الروسية منتظمة.. مصادر: وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو بشكل مؤقت لـ جدوى التشغيل

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

القاضيات يظهرن على المنصة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

أوكرانيا: مروحيات "كا- 52" تدمر مدرعات المتطرفين

قبل الولاية الثانية .. أرقام فيريرا بعد رحيله عن الزمالك في 2015

العالم يحبس أنفاسه.. تفاصيل حريق أكبر مفاعل نووي في أوروبا

أسعار الأسمنت لا علاقه لها بحجم الانتاج.. والزيادة بسبب الأزمة الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وورق الكرتون

عالقون بالمنازل وتحت الأنقاض.. شهادات مرعبة من عمليات الإجلاء من فولنوفاكا وماريوبول

الرفاعي: الشكاوى الحكومية استقبلت 1602 استغاثة وبلاغ بشأن تراكم القمامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ