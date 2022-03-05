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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجلس الدولة عن صعود القاضيات منصات المحاكم:نحن الآن في عصر الجمهورية الجديدة|فيديو

القاضيات
القاضيات

علق المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، على بدء تجليس القاضيات على المنصة الأول مرة في تاريخه.

وقال كرسوع : "الأمل كان موجود للمرأة المصرية على مدار 75 عاما، والذي تحقق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي".

وأضاف "كرسوع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مجلس الدولة بدأ في استقبال القاضيات الجديدات وتوزيعهن على العمل".

لافتا: "يوم 5 مارس هو اليوم الحاسم لأنه بداية جلوسهن على منصات القضاء في مجلس الدولة، ومشاركتهن في تحقيق العدالة الإدارية وتأدية رسالة العدالة".

وأشار: "نحن الآن في عصر الجمهورية الجديدة، والأمل تحقق والقاضيات جلسن على منصة القضاء لتحقيق العدالة".

متابعا: "نهتم لأن تكون مشاركتهن إيجابية وفعالة ومستمرة للأيام القادمة".

وأوضح: "اليوم كان هناك عدد من الدوائر بدأن في العمل بقاضيات"، مردفا: "القاضية علا طنطاوي هي أول قاضية تجلس على منصة مجلس الدولة اليوم".

وأردف المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، : "لا يوجد أعمال مختلفة لأن عمل وواجب القاضي لا يختلف ولن يختلف".

 موضحا: "ما حدث اليوم يعتبر اكتمالا لحركة الاندماج بالجلوس على منصة القضاء".

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