حلمي بكر: كلمات المهرجانات غير مفهومة ولها تأثير سلبي على الأطفال.. فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الأشخاص الذين يقومون بالرقص على أغاني المهرجانات لا يعلمون الكلمات التي تقال في الأغنية، لكن هؤلاء الأشخاص يتعاطون هذه الأغاني ولا يفهمون موضوع الأغنية.

وأضاف بكر خلال لقائه في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن بعض كلمات أغاني المهرجانات غير مفهومة مشيرا إلى أن الإنسان عندما يصل إلي اللاوعي يفقد الرؤية .

واوضح بكر ، إن المهرجانات بدأت بكلمات عن المخدرات وتطورت لأغاني جنسية ودلوقتي الموضوع داخل على أطفالنا من خلال تناول الأطفال للكلمات المتواجدة بداخل المهرجان .