بعيدا عن التوتر.. راحة لرئيس الأهلي بأمر الطبيب

طلب الطبيب المعالج من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الحصول على قسط من الراحة والابتعاد بشكل مؤقت عن كافة الأمور التي تسبب التوتر وارتفاع ضغط الدم في الوقت الحالي.

جاء ذلك في ضوء الفحوصات الطبية الدورية التي أجراها رئيس الأهلي مؤخرًا، وقام بعرضها على الطبيب الذي يتابع معه بصفة دائمة.

الأهلي يستعيد بريقه بالفوز على المريخ

استعاد فريق الأهلي بريقه بعد تعادل وخسارة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وحقق انتصارا مثيرا ومستحقا أمام المريخ السوداني حيث تغلب عليه 3 / 2 اليوم السبت في مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

وعلى ملعب استاد السلام، تقدم الأهلي حامل اللقب، بهدفين سجلهما محمد شريف في الدقيقتين الثالثة و34 ثم رد المريخ بهدف للاعب توني إدجوماريجوي في الدقيقة 43 .

وفي الشوط الثاني، تعادل المريخ بهدف سجله السماني الصاوي في الدقيقة 69 ثم جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 76، وسجله مصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولة التصدي لتسديدة من عمرو السولية.