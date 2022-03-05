نشرة أخبار العالم.. بوتين يتحدث عن إعلان حرب.. أوكرانيا تحذر من كارثة في محطة زابوريجيا النووية.. والسعودية ترفع قيود كورونا

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددا من الأخبار الهامة حول تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

بوتين: العقوبات الغربية بمثابة إعلان حرب

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، العقوبات الغربية على روسيا بمثابة "إعلان حرب"، مؤكدا أن بلاده تعمل على منع "عسكرة الدولة" الأوكرانية و"طرد النازيين منها" والحفاظ على "حياديتها" من خلال منع عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف بوتين في كلمة تلفزيونية "لا يمكننا السكوت على فكرة وجود أسلحة نووية قرب حدودنا في ظل الإمكانات التي تمتلكها أوكرانيا"، موضحا أن موسكو "كانت تحاول حل النزاع في أوكرانيا بطريقة سلمية".

ووصف بوتين، انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بأنه "كارثة لنا" بسبب البند الخامس من ميثاق الحلف، والذي ينص على أنه إذا تعرضت أي دولة في الحلف لاعتداء، فإن جميع دول الحلف ملزمة بالدفاع عنها.

واتهم الرئيس الروسي، السلطات في أوكرانيا، بعدم احترام اتفاقات مينسك، وأن الجيش الأوكراني "كان يقتل آلاف المواطنين في دونباس".

أوكرانيا تحذر من تكرار كارثة "تشيرنوبل" في محطة "زابوريجيا" النووية

اعتبر بترو كوتين، رئيس الشركة المشغلة لمحطة "زابوريجيا" النووية جنوب أوكرانيا، أكبر المحطات النووية في أوروبا، ما تفعله روسيا بأنه "إرهاب نووي"، محذرا من تكرار كارثة تشيرنوبل حال قامت روسيا بتدمير المفاعلات.

وأضاف كوتين في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية "التهديد الأكبر هو أن الروس سيقصفون المحطة مرة أخرى ويدمرون المفاعلات أو مواقع تخزين الوقود المستهلك".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إينرجواتوم" المملوكة للحكومة إن "المحطة محمية بواسطة 173 حاوية، إذا تم تدمير جميع المفاعلات، فستكون كارثة أسوأ بست مرات من كارثة تشيرنوبل.. اليوم كل شيء يتوقف على الروس".

وتابع "ما يفعله الروس هو إرهاب نووي حسب القانون، الطريقة الوحيدة لتأمين محطة زابوريجيا هي دفع الروس لمغادرة المصنع وإعادة السيطرة على المصنع إلى الأوكرانيين، لأن الروس لا يفهمون أي شيء عن الطاقة النووية".

بشرى الحرمين.. السعودية تعلن رفع قيود كورونا وإلغاء التباعد وإلزامية الكمامات

أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وقال مصدر بوزارة الداخلية السعودية إنه بناء لى متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

مطالب روسية جديدة تهدد بعرقلة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن المطالب الجديدة من روسيا هددت بعرقلة المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وقالت موسكو إنها تريد ضمانات مكتوبة بأن العقوبات المتعلقة بأوكرانيا لن تمنعها من التجارة على نطاق واسع مع طهران بموجب اتفاق متجدد.

وجاءت المطالب التي قدمها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت في الوقت الذي قال فيه مسؤولون غربيون وإيرانيون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي، الذي رفع معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل قيود مشددة ولكن مؤقتة على طهران. البرامج النووية، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال.

وقال مسؤولون غربيون إنه يتعين التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي هذا الأسبوع، فيما غادر كبار المفاوضين من القوى الأوروبية فيينا للعودة إلى عواصمهم يوم الجمعة في انتظار أن تحاول إيران والولايات المتحدة حل الخلافات النهائية بينهما بشأن العقوبات التي سترفعها واشنطن على وجه التحديد.

بسبب تحريض "اغتيال بوتين".. روسيا تستدعي سفير أمريكا وتسلمه مذكرة احتجاج

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن استدعاء سفير أمريكا الأمريكي لديها من أجل الاحتجاج على تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام عن روسيا.

وقالت الخارجية الروسية: "سلمنا السفير الأمريكي بموسكو مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات السيناتور ليندسي جراهام"، مضيفة: "تقاعس واشنطن عن اتخاذ إجراء بخصوص تعليقات السناتور جراهام عن بوتين سيضر كثيرا بالعلاقات".

وفيما يخص بريطانيا، قالت الخارجية الروسية إلى رويترز إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، مؤكدة: "سنتخذ إجراءات قاسية ضد لندن ردا على هيستيريا العقوبات، ورد موسكو على العقوبات سيقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".

"الأمير محمد بن سلمان" أول مدينة غير ربحية في العالم.. تفاصيل

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، اليوم السبت، تفاصيل إنشاء أوسع مدينة غير ربحية، مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وهي الأولى من نوعها في العالم.

ويقع المشروع على أرض تقدر مساحتها بحوالي 3.4 كيلو متر مربع، خصصها ولي العهد لتنفيذ المشروع، ضمن دعمه وتمويله للمؤسسة من ماله الخاص منذ تأسيسها حتى اليوم.

وتقدر المساحات المكتبية في المدينة بأكثر من 306 ألف متر مربع، ويتوقع أن يعمل بها 20 ألف موظف، وخُصص حوالي 99 ألف متر مربع في المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوق والترفيه والمطاعم، لخدمة سكان وزوار المدينة.

تونس تحبط مخططا ارهابيا لـ اختطاف أبناء العاملين بالمؤسسة العسكرية وتفجير إحدى المنشآت

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إحباط مخطط إرهابي كانت ستنفذه جماعة تكفيرية.

وقالت الداخلية التونسية إنها أحبطت المخطط في عملية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ويتمثل المخطط في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية، إضافة إلى تخطيطها لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته.

الجمال والبراءة والسلاح.. نساء وأطفال أوكرانيا يتدربون على القتال بالكلاشنيكوف والمولوتوف.. صور

يخوض أطفال ونساء قرروا البقاء في أوكرانيا تدريبات عسكرية شاقة للانخراط في المقاومة ضد القوات الروسية التي تجتاح بلادهم منذ 24 فبراير الماضي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورًا لمجموعة من النساء والمراهقين الذين لم يتخطوا سن الطفولة، يخوضون تدريبات عسكرية تشمل إطلاق النار من بندقية آلية طراز AK-47 كلاشنيكوف وتفكيكها وإعادة تركيبها، وبندقية كلاشنيكوف تُعد المدفع الرشاش الأكثر شهرة وانتشارًا في العالم، وهي اختراع روسي بالأساس لكن دول عديدة حول العالم تصنع نسخها الخاصة منها.

يأتي ذلك وسط اشتداد معارك الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث دمرت القوات الروسية مدينة ماريوبول الساحلية واستولت على محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.