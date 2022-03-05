بسبب تحريض "اغتيال بوتين".. روسيا تستدعي سفير أمريكا وتسلمه مذكرة احتجاج

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن استدعاء سفير أمريكا الأمريكي لديها من أجل الاحتجاج على تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام عن روسيا.

وقالت الخارجية الروسية: "سلمنا السفير الأمريكي بموسكو مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات السيناتور ليندسي جراهام"، مضيفة: "تقاعس واشنطن عن اتخاذ إجراء بخصوص تعليقات السناتور جراهام عن بوتين سيضر كثيرا بالعلاقات".

وفيما يخص بريطانيا، قالت الخارجية الروسية إلى رويترز إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، مؤكدة: "سنتخذ إجراءات قاسية ضد لندن ردا على هيستيريا العقوبات، ورد موسكو على العقوبات سيقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".

سيناتور الأمريكي يثير الجدل

وكان السيناتور الأمريكي نشر تغريدة فسرت على أنها دعوة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب جراهام على تويتر: "هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة..".

وأضاف: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام".