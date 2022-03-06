عمرو أديب: مصريون في خاركيف وأوديسا.. وبيتقال ممكن يستغلوا دروعا بشرية.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب طلب إلي الدولة المصرية قائلا " اعلم أن الدولة المصرية نجحت في اختبار أوكرانيا " مؤكدا أن مصر علاقتها مع جميع الدول قوية جدا واذا قامت مصر بالاتصال علي أي دولة من الدول التي يوجد بها الصراع وطلبت منهم أي شيء سيتم تلبيته في حدود الإمكانيات المتواجدة .

واضاف عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إن هناك الأن مواطنين مصريين سواء طلبة أو غير ذألك متواجدين في مدن أوكرانية مثل خاركيف واوديسا يريدون الخروج من الممرات الأمنه ومنهم 40 مصري خراكيف .

واوضح عمرو أديب ، إن هؤلاء المواطنين يجب أن يتم إخراجهم لان هناك حديث يدور علي انه سيتم استخدامهم كـ دروع بشرية ونخشي أن يكونوا ضحية عند أوكراني روسي .