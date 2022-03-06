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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تكشف كواليس مشاركتها في فيلم 2 طلعت حرب قبل عرضه بمهرجان الأقصر| خاص

سهر الصايغ
سهر الصايغ

كشفت الفنانة سهر الصايغ كواليس فيلم ٢ طلعت حرب، المقرر عرضه اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الافريقية.

وقالت سهر في تصريحات ل"صدى اليوم":" سعيدة جدا بعرض الفيلم بمهرجان الاقصر، ونحكي من خلاله قصص في حقب زمنية محتلفة، فهو بداية من الستينات حتي بداية الالفينات من خلال شقة، ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم شرفت بالعمل معهم، وهو تجربة خاصة اتمني ان يعجب الناس.

فيلم “2 طلعت حرب” تقوم ببطولته عبير صبرى وياسمين الخطيب وأحمد مجدى وتأليف وإخراج مجدى أحمد على.

وكان قد كشف الفنان أحمد مجدى في عن آخر تطورات فيلم “2 طلعت حرب” والذى انتهى من تصويره منذ فترة قصيرة.

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وقال أحمد مجدى لـ “صدى البلد”، إن العمل من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضاف أحمد مجدى “العمل أقدم فيه دورا جديدا ومختلفا، واعتبره مفاجأة للجمهور، ولا يمكن أن أكشف عن أى تفاصيل أخرى لحين عرضه قريبا”. 

أحمد مجدى جلسة تصوير عبير صبري طلعت حرب ياسمين الخطيب الفنانة سهر الصايغ

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