ليه النكات السخيفة من النساء بتكون مضحكة.. دراسة تفسر الأمر

لطالما يسأل الرجال أنفسهم لماذا عندما تقول النساء مزحة سخيفة يضحك عليها الجميع مقارنة إذا قالها رجل فإن الجميع سينصرف عن الضحك.

هذا التساؤل كان محل دراسة كاملة، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وجدت الدراسة أن النساء يتجنبن قول النكات السخيفة وحال قولها يُنظر إليهن باعتبارهن أكثر جاذبية، على عكس الرجال.

ووجد الباحثون أن الحكم على الرجال يميل إلى أن يكون أكثر قسوة، إذ يتم الحكم عليهم بأنهم مضحكين مع عيب آخر سلبي في شخصياتهم.

قد يكون السبب في ذلك هو أن النساء يُنظر إليهن بشكل عام على أنهن أكثر انتباهاً للآخرين، على حد قولهم.

يُنظر إلى إلقاء النكات، عندما تكون سخيفة على أنها محاولة للتواصل و تحقيق الأهداف المجتمعية من قبل النساء ، على عكس التصور القائل بأن الرجال يفعلون ذلك من أجل أنفسهم.

وقالت الدراسة إن الرجال ارتكبوا أخطاءً أكبر تجعلهم يبدون أقل حبًا وكفاءة ومرحا، وتم إجراء الدراسة بواسطة كلية ييل للإدارة وجامعة تورنتو، على 5400 شخص، ونُشرت الدراسة في مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي.