استشاري علم النفس: الحوار مهم بين الزوجين ويغلق أبواب الخلافات بينهما.. فيديو

قالت شيرين درديري، استشاري علم النفس، أنه يمكن للزوجة التعبير عن رغباتها أو متطلباتها من زوجها بطريقة سهلة مثل "أنا كان نفسي تعمل الحركة دي بالطريقة الفلانية، وهو أمر لا يقلل من كرامتها أمام زوجها، لأنه لا يوجد كرامة بين الزوجين.

وأضافت شيرين درديري، خلال لقاء لها لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، انه على الزوجة التي يغضبها اهتمام الزوج الزائد بها أن تخبره بذلك الأمر بكل بساطة ومن خلال الحوار، والحوار مهم جدا بين الزوجين يغلق أبواب الخلافات بينهما.

وتابعت شيرين درديري، أنه لا يجب على الزوجة أن تبذل الاهتمام الكبير والمبالغ فيه للرجل لأنه يكون بمثابة "خنقة له.

وأشارت استشاري علم النفس إلى أن الرجل لديه حاجة أو مساحة لو لم يشبعها يولد الكثير من الاضطرابات بين الزوجين، وهي الحاجة بالشعور للحرية، وهو ما يدفع الشباب للخوف من تجربة الزواج في الأساس.