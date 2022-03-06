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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساعد موسيماني السابق : لقاء الأهلي وصن داونز سيحسم صدارة المجموعة

صدى البلد

أكد كيفن جونسون، المدرب العام السابق للأهلي، أن أداء الشياطين الحمر هو الذي سمح للمريخ، بالعودة للمباراة، رغم تقدم المارد الأحمر بهدفين.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا بنتيجة 3-2، على ضيفه المريخ، أمس السبت، بستاد السلام، في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف جونسون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "إصرار لاعبي الأهلي على الفوز، ساعدهم على الانتصار في النهاية".

وعن مواجهة صن داونز، علق "اللقاء في غاية الصعوبة، الفوز سيحسم هوية متصدر المجموعة".

ونوه "الأهلي أمامه مواجهة صعبة أمام بيراميدز في الدوري المحلي، قبل صدامه مع صن داونز، مما قد يؤثر على اللاعبين من ناحية الإرهاق".

وشدد "لكن روح وإصرار لاعبي الأهلي، قد يحفزهم من أجل خطف صدارة المجموعة الأولى".

وأتم "محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، هو أفضل لاعب من الفريق الأحمر خلال لقاء المريخ".

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بأفضلية المواجهات المباشرة ضد المريخ ثالث الترتيب.

أما صن داونز يتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

الأهلى دوري ابطال افريقيا صن داونز موسيمانى أون تايم سبورت كيفن جونسون المدرب العام السابق للأهلي

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