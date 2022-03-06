مستشار رئيس أوكرانيا: ألحقنا خسائر فادحة بالجيش الروسي.. وسنفعل المزيد

قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني الحق خسائر فادحة بالقوات الروسية في 10 أيام من الحرب، مؤكدا أن القوات المسلحة الأوكرانية ستفعل المزيد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بودولاك في تصريحات صحفية، إن "هناك تحول في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية".

وأضاف: ”بدأنا الآن في إجراء مفاوضات بناءة".

واتهم بودولاك روسيا بأنها أحبطت خطة إجلاء المدنيين من ماريوبول.

وقال إن أوكرانيا تريد "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى".