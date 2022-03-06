عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار رئيس أوكرانيا: ألحقنا خسائر فادحة بالجيش الروسي.. وسنفعل المزيد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني الحق خسائر فادحة بالقوات الروسية في 10 أيام من الحرب، مؤكدا أن القوات المسلحة الأوكرانية ستفعل المزيد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بودولاك في تصريحات صحفية، إن "هناك تحول في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية".

وأضاف: ”بدأنا الآن في إجراء مفاوضات بناءة".

الدفاع البيلاروسية تنفي إرسال جنود مظليين إلى أوكرانيا

الجيش الأوكراني: تطورات كبيرة في عملياتنا العسكرية ضد القوات الروسية

واتهم بودولاك روسيا بأنها أحبطت خطة إجلاء المدنيين من ماريوبول.

وقال إن أوكرانيا تريد "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى".

روسيا أوكرانيا القوات الروسية الجيش الروسى زيلينسكي اخبار روسيا واوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

الأرصاد الجوية : منخفض خماسيني يجتاح البلاد وسرعة الرياح تصل لـ 70كم/ساعة|فيديو

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

موضوعات متعلقة

الدفاع البيلاروسية تنفي إرسال جنود مظليين إلى أوكرانيا

الجيش الأوكراني: تطورات كبيرة في عملياتنا العسكرية ضد القوات الروسية

السعودية..استمرار تأثير الأتربة المثارة على عدة مناطق بالمملكة

أمريكا تستعد لدمج "دول البلطيق" في نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو

الإمارات: نواصل مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

أمريكا وبولندا تدرسان صفقة إرسال مقاتلات وطائرات هجومية سوفيتية لـ أوكرانيا

عضو بالكونجرس لا يستبعد إرسال قوات الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا

ترشيحاتنا

نفحات شهر شعبان .. أمور عظيمة يغفل عنها المسلمون

بين التأجيل والرفض.. هل ستُلعب مباراة الأهلي وبيراميدز الثلاثاء ؟

11 يوما من المعاناة|مشاهد إنسانية ترصد أكبر عملية هجرة منذ حرب البلقان

يضرب مصر اليوم| كل ماتريد معرفته عن منخفض الخماسينى

انتهاك للحياد الطبي.. الصحة العالمية تندد بالهجمات على مستشفيات في أوكرانيا

مستشار رئيس أوكرانيا: ألحقنا خسائر فادحة بالجيش الروسي.. وسنفعل المزيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. كفيفة تستعيد بصرها بالقرآن.. تدمير طائرة روسية في السماء.. واشتعال النيران فجأة في قطار ركاب

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

بصاروخ أرض جو.. تدمير طائرة روسية في السماء وتحولها إلى حطام

فيديو

فيديوجراف.. "سيدورف" أحدثهم.. مشاهير أجانب اعتنقوا الإسلام

على الدبابات والملابس الروسية .. سر حرف Z في الحرب الأوكرانية

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ