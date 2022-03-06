عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: تطورات كبيرة في عملياتنا العسكرية ضد القوات الروسية

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تطورات العملية العسكرية الأوكرانية ضد القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في آخر تحديث عملياتي لها، إن “عملية دفاعية جارية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا”.

وقال الجيش الأوكراني “الجهود الرئيسية تتركز على الدفاع عن مدينة ماريوبول وإلحاق أكبر ضرر بالقوات الروسية”.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية منعت أيضا قوات معادية تحاول التقدم باتجاه منطقة دنيبروبتروفسك من بالاكليا”.

أوكرانيا: مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

خسائر فادحة.. روسيا تعلن تدمير 2203 منشآت عسكرية في أوكرانيا

وقال الجيش الأوكراني، إن عملية الدفاع عن مدينة تشيرنيهيف الشمالية جارية في منطقة سيفرسكي.

وفي منطقة ميكولايف الجنوبية، “تم التخطيط والاستيلاء على كمية كبيرة من مدرعات ودبابات العدو”.

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات دونيتسك ولوجانسك سيطرت على 11 بلدة شرق أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 2203 أهداف للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن “مقاتلات وأنظمة دفاع جوي روسية أسقطت 10 طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضاف كوناشينكوف أن “القوات الصاروخية دمرت منظومة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات”، مؤكدا أن ثلاثة أنظمة صواريخ “بوك إم 1” المضادة للطائرات وثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها.

وحسب كوناشينكوف ، فأنه تم تدمير “69 طائرة على الأرض و 24 طائرة في الجو، و 778 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 77 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ، و 279 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 553 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى 62 طائرة بدون طيار”.

القوات المسلحة روسيا الدفاع الروسية أوكرانيا اخبار روسيا واوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا روسيا وأوكرانيا الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

الأرصاد الجوية : منخفض خماسيني يجتاح البلاد وسرعة الرياح تصل لـ 70كم/ساعة|فيديو

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

ترشيحاتنا

بين التأجيل والرفض.. هل ستُلعب مباراة الأهلي وبيراميدز الثلاثاء ؟

11 يوما من المعاناة..مشاهد إنسانية ترصد أكبر عملية هجرة منذ حرب البلقان

يضرب مصر اليوم| كل ماتريد معرفته عن منخفض الخماسينى

انتهاك للحياد الطبي.. الصحة العالمية تندد بالهجمات على مستشفيات في أوكرانيا

مستشار رئيس أوكرانيا: ألحقنا خسائر فادحة بالجيش الروسي.. وسنفعل المزيد

وصول المتهمين في قضية الآثار الكبرى إلى محكمة الجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. كفيفة تستعيد بصرها بالقرآن.. تدمير طائرة روسية في السماء.. واشتعال النيران فجأة في قطار ركاب

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

بصاروخ أرض جو.. تدمير طائرة روسية في السماء وتحولها إلى حطام

فيديو

فيديوجراف.. "سيدورف" أحدثهم.. مشاهير أجانب اعتنقوا الإسلام

على الدبابات والملابس الروسية .. سر حرف Z في الحرب الأوكرانية

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ