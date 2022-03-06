الجيش الأوكراني: تطورات كبيرة في عملياتنا العسكرية ضد القوات الروسية

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تطورات العملية العسكرية الأوكرانية ضد القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في آخر تحديث عملياتي لها، إن “عملية دفاعية جارية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا”.

وقال الجيش الأوكراني “الجهود الرئيسية تتركز على الدفاع عن مدينة ماريوبول وإلحاق أكبر ضرر بالقوات الروسية”.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية منعت أيضا قوات معادية تحاول التقدم باتجاه منطقة دنيبروبتروفسك من بالاكليا”.

وقال الجيش الأوكراني، إن عملية الدفاع عن مدينة تشيرنيهيف الشمالية جارية في منطقة سيفرسكي.

وفي منطقة ميكولايف الجنوبية، “تم التخطيط والاستيلاء على كمية كبيرة من مدرعات ودبابات العدو”.

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات دونيتسك ولوجانسك سيطرت على 11 بلدة شرق أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 2203 أهداف للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن “مقاتلات وأنظمة دفاع جوي روسية أسقطت 10 طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضاف كوناشينكوف أن “القوات الصاروخية دمرت منظومة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات”، مؤكدا أن ثلاثة أنظمة صواريخ “بوك إم 1” المضادة للطائرات وثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها.

وحسب كوناشينكوف ، فأنه تم تدمير “69 طائرة على الأرض و 24 طائرة في الجو، و 778 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 77 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ، و 279 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 553 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى 62 طائرة بدون طيار”.