عجائب القسم الثالث.. مباراة شباب بداوي والأمير.. 12 هدفا وتأخر المباراة واللعب بدون حكم ثالث

نجح فريق شبان بدواي في الفوز علي منافسه شباب الأمير بنتيجة ١٠ أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت علي ملعب شاوه ضمن منافسات الجولة ال ٢١ من منافسات مجموعة الدقهلية لدورة القسم الثالث.

مباراة قبل انطلاقها كانت غريبة للغاية حيث بدأت متأخرة ودون تواجد الحكم الثالث الذي تأخر قرابة العشر دقائق بعد انطلاق اللقاء.

تقدم فريق شبان بداوي بالهدف الأول وبعدها تعادل فريق شباب الأمير.

واستمر شبان بدواي في التسجيل حتي وصل إلي ٤ أهداف مقابل هدف وحيد ل الأمير في الشوط الأول.

الشوط الثاني نجح فريق شبان بدواي في تسجيل 6 أهداف بينما أحرز شباب الأمير هدفا واحدا فقط.

أحرز أهداف فريق شبان بداوي كلا من، نادر السيد "هاتريك"، سميرة بلية "سوبرهاتريك"، حسام الدين.



ويحتل فريق شبان بداوي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد ٣٤ نقطة فيما يحتل فريق بلقاس الصدارة برصيد ٤٢ نقطة.

ويتذيل فريق شباب الأمير جدول ترتيب المجموعة دون تحقيق اي فوز وتعادل وحيد و٢٠ خسارة برصيد نقطة واحدة فقط.