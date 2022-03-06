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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: زيادة حجم التعاملات عبر التجارة الإلكترونية إلى 30 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري أن هناك تطورا كبيرا فى التعاملات الإلكترونية والرقمية بالقطاع المصرى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. 

 

وأشار إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري فى تصريحات له على هامش مؤتمر الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني إلى أن أعداد ماكينات الصراف الآلي ارتفعت إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37% ، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع بزيادة 978% . 

 

وأضاف إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري أن أعداد البطاقات وكروت الدفع ارتفعت من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت، كما زادت المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة الكترونية وهناك 23 بنكًا تقدم خدمات المحفظة الالكترونية. 

 

وأكد إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري أنه قد تم تحصيل ما يقرب من 662 مليار جنيه كمتحصلات حكومية من خلال القنوات البنكية خلال عام 2021 ، حيث شهدت السوق ارتفاع كبير فى حجم المعاملات الإلكترونية السنوية  من خلال نقاط البيع الإلكترونية من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليار جنيه، كما زادت التعاملات باستخدام المحافظ الإلكترونية من 88 مليار جنيه إلى 268 مليار جنيه، وارتفعت المعاملات عبر التجارة الإلكترونية من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه.

البنك المركزي التجارة الإلكترونية التعاملات الإلكترونية والرقمية القنوات البنكية مليار جنيه

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