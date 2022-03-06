نقل غادة عادل للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

تعرضت النجمة غادة عادل، لوعكة صحية مفاجئة؛ كما تم نقلها إلي المستشفي.

وكشف نجلها بودي الهواري؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن أول صورة لوالدته داخل المستشفي.



وكتب بودي الهواري على الصورة: "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، إشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، أنك على كل شئ قدير».

غاده عادل واعمالها:



قالت الفنانة غادة عادل، إن أي عمل فني يكون قريب من قلبها تقبل على تنفيذه وتجسيده، متابعة : مفيش حاجة اسمها خطوط.

وأضافت غادة عادل خلال لقائها في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أنها تعمل على تقديم مسرحية للعرض في موسم الرياض تأليف أيمن بهجت قمر بالاشتراك مع توتا وحسن رداد وعدد كبير من النجوم.

المسرح

وتابعت الفنانة غادة عادل أنها لم تكن تقدم مسرح من قبل وكانت مترددة في البداية لتقديم هذا اللون من العمل الفني ولذلك كانت تبحث على دور فني تقتنع به حتى تقبل على المسرح.