باتفاق مع البنك الأوروبي.. وزير النقل: 1.2 مليار يورو لتنفيذ مترو الإسكندرية

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل الاتفاق مع البنك الأوروبي ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يتضمن إعادة الإعمار والتنمية مع مصر بأكملها ممثلة في وزارة النقل ووزارة التعاون الدولي، متضمنا تنفيذ مترو كهربائي عالي الكثافة بالإسكندرية.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن مترو الإسكندرية الكهربائي يربط بين أبو قير ومحطة مصر بطول 21.7 كم طولي كمرحلة أولى.

وأضاف وزير النقل، أن تكلفة مترو الأنفاق بالإسكندرية تصل لـ 1.2 مليار يورو، والبنوك المقرضة والمتعاونة معنا تدفع مليار يورو، ومن بينها البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والبنك الآسيوي للتنمية والوكالة الفرنسية، بالإضافة لتمويل 200 مليار يورو من الخزانة المصرية.

وتابع أن المرحلتين الثانية والثالثة لمترو الإسكندرية تصل الى العجمي ثم برج العرب للربط مع القطار السريع "العين السخنة- العلمين- مطروح".