عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدي أحمد علي: سمير صبري رفض ياخد فلوس في 2 طلعت حرب

صدى البلد

تحدث المخرج مجدي أحمد علي عن مشاركة الفنان سمير صبري في فيلم 2 طلعت حرب الذي يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقال أحمد علي، قبل عرض الفيلم: "سمير صبري رفض ياخد فلوس، وتواجد معنا بكل طاقته، وهو من أعز الأصدقاء لي، وفرحان بدوره، فقد قدم شخصية مميز جدا ومهمة".


تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف علي الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.


10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

 

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدة حمدي والفنانة سلوي محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

كما اعلن عن إقامة ندوة رئيسية في اطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم  وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجررشيد.

مجدى أحمد على سمير صبري فيلم ٢ طلعت حرب مهرجان الاقصر للسينما مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

التموين: رصيد السلع يكفي لفترة طويلة.. ولا زيادة في أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية

الأرصاد: انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات القادمة ..فيديو

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

ترشيحاتنا

سفيرنا برومانيا: 800 طالب مصري غادروا أوكرانيا..وقمنا بشمول رعايتهم

على رأسها الذرة والسكر.. أوكرانيا تعلق تصدير 6 منتجات مع تصاعد الحرب

وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يبدأ خطوات الحصول على شهادة الهرم الأخضر

البترول: لا صحة حول احتواء البنزين على أي معادن تتسبب في أعطال السيارات

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

شاهد| لحظة سقوط مذيعة أمريكية أرضا بشكل مروع على الهواء

فيديو

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

سرعته 70 كيلومترًا في الساعة.. الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني يجتاح البلاد..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ