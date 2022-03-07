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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 مارس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول إدارة الفريق البحثي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

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وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن هذه الدورات يتابع  المركز دورة حول ادارة الفريق البحثي  لاعضاء هيئة التدريس   يومي  الاحد و الاثنين 20 و 21 مارس 2022.

جدير بالذكر ان القاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة بـ جامعة حلوان، تشهج انطلاق الحفل الديني الذي تنظمه أسره من أجل مصر المركزية، اليوم، لنقيب المنشدين محمود التهامي وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة، ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان.

وتقام فعاليات الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر الاثنين الموافق 7 مارس 2022.

أكد  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية وعي الشباب في تعزيز روح الانتماء لدى شباب الجامعة، إلى جانب دمج الطلاب من كافة الكليات لتبادل الخبرات بينهم، بالإضافة إلى تعميق الوعي الديني وبناء الشخصية القيادية.

جامعة حلوان مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ادارة الفريق البحثي اخبار التعليم

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