هل يمكن أن يأخذ الأطفال لقاح الالتهاب الرئوي؟

أجاب الدكتور ياسر مصطفى أستاذ ورئيس قسم الامراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، حول إمكانية تلقي مصل الالتهاب الرئوي تجنباً للاصابة به خاصة أنه مرض خطير في مثل هذه الايام قائلاً : فيه مصر نوعين من الفاكسين وكل نوع له إستخدام وينصح بهما للاطفال الصغار جداً تحت أعمار العامين والكبار فيما فوق الخمسين عاماً كما نصحت منظمة الصحة العالمية حيث لابد أن يحصلوا عليه حتى لو كانت الشريحتين لاتعاني من اية أمراض.

وأضاف في مداخلة، عبر تطبيق سكايب، خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن : بالنسبة للاعمار الواقعة بين هاتين الشريحتين العمرية عليهم تلقي الفاكسين في حال وجود أمراض مناعية أو تليف رئوي أو الربو الشعبي لابد أن يأخذوا الفاكسين في أي مرحلة عمرية ".



لكنه شدد أن تلقي هذا الفاكسين يخضع بالأساس لبروتوكول مهم يجب إتباعه نظراً لوجود نوعين منه أحدهما لمرة واحدة في العمر وأخر له مدد أخرى.