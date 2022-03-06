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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواطن: إخواتي بيهددوا أمي بالذبح بسبب الميراث.. فيديو

ابن الحاجة فرج
ابن الحاجة فرج

قالت المواطنة فرج الله، إن زوجها توفي وأولادها أرادوا أخذ قطعة الأرض الخاصة بها بعد وفاة والدهم، مؤكدة أنهم حصلوا علي المنزل ولا يريدون أن يعطوها الأرض أو المنزل لتسكن فيه.

من جانبه أوضح ابن فرج الله خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة": “أنا أيضا مطرود من المنزل ولكني مسافر خارج البلاد، ووزعنا علينا تركة والدنا بعد وفاته بشرع الله.. والدي كتب لأمي فدان ونصف والمنزل وبعد موت أبي وسفري وضعوا اخوتي يدهم علي أرض والدتي وعلي المنزل.

وتابع: “أولادي وزوجتي تم طردهم من المنزل أيضا، وأنا خارج البلاد، وأخي الأصغر رفع سلاح علي والدتي وقال لها هقتلك، واخويا الثاني بيتصل بها وبيقولها هدبحك".

واحد من الناس شرع الأرض قطعة الأرض وفاة والده خارج البلاد

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