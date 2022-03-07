بلينكن: واشنطن تستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

أفادت “إكسترا نيوز” في نبأ لها، بشأن حظر الطيران فوق أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا.

وحسب إكسترا نيوز نيوز، فإن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد أن واشنطن تستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.



ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لبولندا في تزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية.

الولايات المتحدة



وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل جهود الوساطة لإنهاء أزمة أوكرانيا، رغم أن فرص النجاح ليست كبيرة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول، إن هناك تداعيات كبيرة جراء حرب روسيا في أوكرانيا، معتبرا أن موسكو، بهذه الخطوة تكون قد انتهكت القانون الدولي.

وأشار إلى أن واشنطن تدرس اتفاقا لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من بولندا.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة مولدوفا في مجال الطاقة حيث أن أمن الطاقة أمر مهم للحفاظ على سيادتها.