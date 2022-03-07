عبد الوهاب غنيم: اقتصاد المعرفة جزء من الرقمي





قال عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، إن الاقتصاد التقليدي بمثابة معادلة تتكون من موارد أو المواد الخام و عمالة وأيدي عاملة ورأس مال، ولكن اقتصاد المعرفة استبدل المواد الخام بعقل الإنسان والفكرة.

وأضاف "عبدالوهاب غنيم" خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، الاقتصاد التقليدي بدأ يندثر مقارنة بـ اقتصاد المعرفة، منوها بأن اقتصاد المعرفة جزء من الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمى أصبح يشكل ثلث الناتج القومى الإجمالى العالمى، مشددا على ضرورة تطوير المناهج التعليمية لخدمة هذا النوع من الاقتصاد المعرفي.



