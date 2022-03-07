الهند تسجل 4362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية ، اليوم الإثنين، 4362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليونا و967 ألفا و315 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 66 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 515 ألفا و102 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 54 ألفا و118 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و398 ألفا و95 شخصا، وذلك بعدما تعافى 9 آلاف و620 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.