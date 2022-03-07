سقوط عصابة سرقة المساكن بالشروق

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "المغافلة، كسر الباب" وأنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كمية من المسروقات بمسكن أحدهما ، كما تم ضبط باقى المسروقات لدى عميلتهما "سيئة النية" (عاملة خردة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان "لها معلومات جنائية").

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.