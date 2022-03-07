القومي للمرأة: نقدم جميع الخدمات بالمجان لأى شاكية

قالت الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية فى الـ 7 سنوات الأخيرة تشهد تقدما ملحوظا، وهناك تحركات سريعة فى جميع الملفات يقوم بها المجلس.

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، خلال حوارها ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم المرأة ويولى اهتمام بها، وجعلها تحصل على حقوقها.

ولفتت إلى أن المجلس القومى للمرأة له 27 فرع فى الـ 27 محافظة، واى شكوى تريد أن تتقدم بها المرأة تسطيع تقديمها، بشكل سهل، وهناك خط ساخن للمجلس يعمل من الـ 9 صباحًا حتى الـ 9 مساء، وهو 15115.

وأشارت إلى أن المجلس يقدم دعم نفسي و قانونى و اجتماعي، فأى سيدة تحتاج لأى شئ، المجلس يكون سريع فى الاستجابة، وكل شئ يكون بالمجان.