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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حفاظاً على الأرواح .. اقتراح برغبة لـ إنشاء كوبري مشاه بمركز القوصية

إبراهيم نظير ، عضو
إبراهيم نظير ، عضو مجلس النواب

أعلن النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير النقل والمواصلات ، و  وزير التنمية المحلية بشأن  إنشاء كوبرى مشاه معدني فوق شريط السكة الحديد بمركز القوصية حفاظاً على الأرواح. 

و أوضح “ نظير ” أنه في الوقت الذي تقوم فيه هيئة السكة الحديد بتطوير محطة القوصية وتطوير المزلقان وكهرية الإشارات، وقع العديد من حوادث الدهس للعديد من المواطنين العابرين لشريط السكة الحديد، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة لقيام مسئولى الهيئة بغلق المزلقان الأوسط، والذي ينتقل من خلاله الطلبه والطالبات لمدارسهم.

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ابراهيم نظير مجلس النواب أسيوط حنفى جبالى كوبري مشاة وزير النقل القوصية المزلقان التنمية المحلية

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