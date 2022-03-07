التضامن : 80% من العارضين فى ديارنا سيدات ..فيديو

قال الدكتور عادل بكساوى مستشار وزيرة التضامن لـ شئون المعارض، إن هناك توسعا فى إقامة معارض ديارنا وذلك لإحياء الحرف التراثية و اليدوية.

وأضاف خلال حواره على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن المعرض الأخير مقام منذ 12 يوم، وأن الإيرادات حتى اليوم وصلت لـ 11 مليون وهذا الرقم لم يحقق من قبل.

ولفت إلى أن المعرض يضم جميع المنتجات اليدوية، والمعرض لا يوجد به شئ مكرر، أو تم مشاهدته من قبل، فالمنتجات مميزة، و مختلفة.

وأشار إلى أن المعرض يضم أكثر من 400 عارض، و 80% من العارضين سيدات، وهذا دليل على تمكين المرأة و دورها فى المشاركة.

وأوضح أنه فى حالة وجود أكثر من شركة لـ منتج واحد يتم اختيار واحد فقط، معلقًا :" فى أكثر من شخص فى عائلة مخصصين فى صناعة نوع من المنتجات، وتم اختيار واحد فقط".