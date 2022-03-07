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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم الـ20 في الآثار الكبرى لرئيس المحكمة: واثق في حكم سيادتكم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت،  محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى".  

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

واستمعت هيئة محكمة الي مرافعة دفاع المتهم الـ٢٠ في قضية ، حيث طالب دفاع "محمد.ا"، المتهم الـ٢٠ في القضية المتورط فيها رجل الأعمال حسن راتب ، ونائب الجن والعفاريت علاء حسانين، باتخاذ إجراءات المخاصمة من هيئة المحكمة.

وسأل المستشار خليل عمر، المتهم العشرين في القضية عن رأيه في طلب محاميه، ليرد المتهم قائلا: "أنا واثق في حكم سيادتكم.. وأنا موافق على إجراءات المخاصمة".

وتعالى صوت تصفيق المتهمين داخل قاعة المحكمة، بعدما قال المتهم إنه واثق في القضاء المصري وعدالته.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.  كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.  
 

واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار. 

 وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

الاثار محكمة جنايات شمال القاهرة رجل الأعمال حسن راتب الآثار الكبرى نائب الجن والعفاريت علاء حسانين

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