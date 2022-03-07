رؤساء الهيئات البرلمانية يطالبون بتخصيص أراضي الأوقاف والري للمنفعة العامة بدون مقابل

طالب النائب أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وزراتي الأوقاف والري، بتخصيص اراضي المنفعة العامة ، بدون الحصول على مقابل مادي حال إنشاء أى مشروعات عليها .

وقال العوضي، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون الإصلاح الزراعي، إن مشروع القانون سيساعد فى تخصيص جزء من أراضي الاصلاح، بإيجار أسمي وهو ما سيفيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويساهم فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بتوافر الاراضي.

وأعلن رئيس لجنة الدفاع، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع القانون، نظرا لأهميته الكبيرة والتى تحقق مصالح المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه أعلن النائب محمد ابو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع القانون، مطالبا وزارات الأوقاف والآثار والاوقاف، بأن يحذو نفس حذو الإصلاح الزراعي لتوفير الأراضي اللازمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فيما قال النائب أحمد خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النواب، أننا قبل عرض ذلك القانون كنا نعاني من توفير أراضي فى مراكز الشباب، وكانت مشكلة ضخمة ولكن بفض القانون الحالي ستكون حياة كريمة لمبة مضيئة فى جميع القري .

وشدد على ضرورة تحويل قرار التخصيص بقرار من رئيس الوزراء إلى عائق من خلال اللائحة التنفيذية، خاصة أن جعل قرار التخصيص فى يد رئيس الوزراء أمر محمود.

من جانبه أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقته على مشروع القانون ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، على مبادرة حياة كريمة التى احدثت نقلة نوعية فى الريف المصري مطالبا بتطبيق ذات القانون على اراضي الأوقاف .