القزاز يفوز بالمركز الأول.. توزيع جوائز نوال عمر في الأهرام غدا

تستضيف جريدة الأهرام، غدا الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الأستاذة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصرى والعربى، برعاية الأهرام ونقابة الصحفيين بقاعة الأستاذ محمد حسنين هيكل الساعة 6 مساء وقد أسفرت المسابقة عن فوز الزميل محمد القزاز، مساعد رئيس تحرير الأهرام بالجائزة الأولى عن موضوعه المنشور بالأهرام تحت عنوان : فيضانات وحرائق وارتفاع درجات الحرارة ..الخطر يقترب من العالم.



وفاز بالجائزة الثانية العمل المشترك الذى تقدمت به الزميلتان حنان فكرى، ومريم عدلى بعنوان: التغيرات المناخية ...إنذار أحمر للبشرية، ونشر فى صحيفة وطنى .



وقال هشام الزينى أمين عام الجائزة، رئيس تحرير بوابة الأهرام أوتو، إنه قد تقدم للمسابقة هذا العام 9 أعمال صحفية نشرت فى عام 2021، شملت العديد من المؤسسات والمواقع القومية والخاصة، وكان موضوع المسابقة هذا العام « التغيرات المناخية وتأثيراتها على مصر والعالم».

وأضاف أن معظم الأعمال كانت جيدة، وكان التنافس شديدا والاختيار صعبا، لكن اللجنة المشرفة لفحص الأعمال برئاسة الدكتور منصور أبو العزم مدير تحرير الاهرام حرصت على تطبيق الأسس المهنية فقط على كل الأعمال كما تفعل كل عام .كما سيتم تكريم الطالبة الاولى لقسم إعلام صوفيا ثروت والطالبة الثانية مريم ميشيل عن العام الدراسى الماضى.