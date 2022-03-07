لا بديل عن الغاز الروسي..أوروبا تتراجع عن عقوبات النفط..وموسكو لا تعترف بالدولار

لا يزال شبح الحرب الروسية الأوكرانية، يخيم بظلاله على شرق القارة الأوروبية، جاعلا من القارة شعلة نار متقدة ساحبا منها أمنها واستقرارها الذي ظل يلازمها لفترات زمنية طويلة، ومع تقدم القوات الروسية المستمر في الأراضي الأوكرانية وقربها من العاصمة كييف لا تسيطر على العالم إلا فكرة وقوع الحرب العالمية الثالثة التي تنهي على نصف كوكب الأرض مع التطور الهائل في القدرات العسكرية للدول خاصة الدول الغربية وروسيا صاحبة الحرب والصين التي تنظر وتراقب المشهد من بعيد.

وبعد مرور 12 يوما على بدء شرارة الحرب استطاعت القوات الروسية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف ومحاصرتها استعدادا لدخولها وسط ارتفاع أصوات الإدانات الغربية لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين، حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول الاتحاد الأوروبي التنفيذ الفعلي لعقوباتهم الاقتصادية التي فرضوها على الجانب الروسي اعتراضا منهم على غزو أوكرانيا.

ولم تكتف الدول الغربية بفرض العقوبات الاقتصادية، ولكن قامت بإرسال شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في الحرب ضد روسيا، حيث أعلنت الولايات المتحدة إرسال قاذفات مضادة للدبابات، كما أعلنت بريطانيا إرسال مساعدات عسكرية وتأمينها للوصول إلى الجيش الأوكراني، وغيرهما من الدول الأوروبية التي أعلنت تضامنها مع كييف ضد موسكو.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" تطورات الوضع في الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة..

قائمة الدول غير المعادية لروسيا

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم، عن قائمة الدول التي سمتها "غير الصديقة" والتي كان قد أشار إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ يومين للرد على عقوبات يجري فرضها بدون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي، وهي الدول التي فرضت العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية على روسيا إثر حربها مع جارتها أوكرانيا.

وتشمل القائمة المعادية كلا من أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.

التجارة بالروبل بدلا من الدولار

ومع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على روسيا، وكذلك مع إعلان موسكو قائمة الدول المعادية لها، أعلنت روسيا، اليوم، أن قائمة "دول معادية" سيتم تسديد مستحقات شركاتها بالروبل الروسي وليس بالدولار الأمريكي.

وتأتي هذه الخطوة ردا على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، ولرفع قيمة الروبل الروسي عالميا واستعماله بدلا من الدولار في تعاملاتها الخارجية مع الأخرى خاصة الدول التي أسمتها موسكو بالدول المعادية.

الشروط الروسية لوقف الحرب

وأعلنت السفارة الروسية ، اليوم، عن بدأ الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، في منطقة بيلوفيشسكايا بوشا، والتي تهدف لوقف الحرب المشتعلة الآن على الأراضي الأوكرانية.

ومع بدء الجولة الثالثة من المفاوضات، أعلنت روسيا عن شروطها لوقف الحرب، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات في أي لحظة إذا استجابت كييف للشروط الروسية.

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا لا بد أن تعدل الدستور، وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل غربي، وهذا الشرط الأول.

وتابع: "أما الشرط الثاني، فهو وقف العمليات العسكرية الأوكرانية تماما، كما أن روسيا ستنجز خطوة نزع السلاح في أوكرانيا".

كما أكد المتحدث باسم الكرملين على شرط اعتراف أوكرانيا بأن شبه جزيرة القرم، أرضا روسية، كما عليها الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين.

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا على علم بالشروط، "وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة".

استمرار توريد الغاز لأوروبا

أعلنت روسيا عن تعهدها بمواصلة توريد الغاز لأوروبا، بموجب العقود طويلة الأجل، كما أكدت أن ضخ الغاز عبر أوكرانيا مستمر بنسبة 100% بموجب اتفاقية العبور.

ويأتي هذا مع إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم، أنه تم سحب إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، مشيرا الى أنه لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن.

وأضاف شولتز في بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أنه تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة، وتكون مستدامة على المدى الطويل.

وتابع: "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لتوفير الدفء".

لا بديل عن النفط الروسي

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم، إن ثلث النفط المستخدم في بلاده يأتي من روسيا، ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها.

وأضاف هيبشترايت، أن اعتماد القرار المحتمل لحظر النفط الروسي يجب تبنيه بشكل مشترك من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدا بوجه عام.

وأكد أن "هدف الحكومة الألمانية هو تقليل الاعتماد على روسيا في واردات الطاقة، موضحا أن هذا سيستغرق من سنوات إلى عقود، وهو صعب على المدى القصير".